المملكة من أكثر الدول أمانا على الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما كشفت دراسة أجرتها شركة Comparitech على 60 دولة تباينات هائلة في معدلات البرمجيات الخبيثة إلى التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، جاءت السعودية في المرتبة 32 في الأمان على الانترنت بالعالم.

واعتمدت الدراسة على سبعة معايير للهجمات التي وقعت خلال 2018، وجرى إعطاء كل بلد نقاطه استنادا إلى ترتيبه بين الدول ذات الترتيب الأعلى والأقل ترتيبا، وأعطيت البلدان التي لديها أقل درجات أمان الكتروني 100 نقطة، والبلدان التي لديها أكثر النقاط أمانا عبر الانترنت صفر نقطة.

نتائج عامة من التقرير

• أعلى نسبة من الإصابات بالبرامج الضارة المتنقلة: بنجلاديش • 35.91% من المستخدمين

• أعلى عدد من هجمات البرامج الضارة المالية: ألمانيا • 3% من المستخدمين

• أعلى نسبة من الإصابات بالبرامج الضارة على الكمبيوتر: الجزائر 32.41%

• أعلى نسبة من هجمات تلنت: الصين 27.15%

• أعلى نسبة من الهجمات من قبل cryptominers: أوزبكستان • 14.23 % من المستخدمين

• أقل استعداد للهجمات السيبرانية: فيتنام • 0.245 درجة

• أسوأ تشريعات حديثة للأمن السيبراني: الجزائر • تمت تغطية فئة رئيسية واحدة

• أقل نسبة من الإصابات بالبرامج الضارة المتنقلة: اليابان • 1.34% من المستخدمين

• أقل عدد من هجمات البرامج الضارة المالية: أوكرانيا • 0.3 % من المستخدمين

• أقل نسبة من الإصابات بالبرامج الضارة على أجهزة الكمبيوتر: الدنمارك • 5.9 % من المستخدمين

• أقل نسبة من هجمات تلنت: الجزائر وأوزبكستان وسريلانكا 0.01%

• أقل نسبة من الهجمات بواسطة cryptominers: الدنمارك • 0.61 % من المستخدمين

• أفضل استعداد للهجمات السيبرانية: سنغافورة • 0.925 درجة

• دول تغطي جميع فئات التشريعات الحديثة للأمن السيبراني: فرنسا والصين وروسيا وألمانيا

7 معايير اعتمدها التقرير

• الهواتف المحمولة المصابة ببرامج ضارة مصممة للوصول غير المصرح به إلى نظام الجهاز أو تدميره أو تعطيله

• أجهزة الكمبيوتر المصابة ببرامج ضارة مصممة للوصول غير المصرح به إلى نظام الكمبيوتر أو تدميره أو تعطيله

• عدد هجمات البرامج الضارة المالية: وهي برامج ضارة جرى إنشاؤها لسرقة أموال المستخدم من الحساب المصرفي على نظام الكمبيوتر الخاص به

• هجمات تلنت: وهي التقنية المستخدمة من قبل المجرمين الالكترونيين لجعل الأشخاص يقومون بتنزيل مجموعة متنوعة من أنواع البرامج الضارة

• الهجمات من قبل برمجية cryptominers: وهي برامج جرى تطويرها لتولي جهاز كمبيوتر المستخدم واستخدام موارده للعملة المنجم (بدون إذن المستخدم )

• أفضل البلدان المعدة للهجمات الالكترونية

•الدول التي لديها أحدث التشريعات

النسبة المئوية للهواتف المحمولة المصابة ببرامج ضارة:

10.15% - الترتيب العالمي : 23

عدد هجمات البرامج الضارة المالية: 0.7% - الترتيب العالمي : 41

النسبة المئوية لأجهزة الكمبيوتر المصابة ببرامج ضارة:

20.7% - الترتيب العالمي : 22

النسبة المئوية لهجمات تلنت: 0.11% - الترتيب العالمي: 47

السعودية

الترتيب 32

الدرجة 32.99

أكثر الدول أمنا على الانترنت في العالم

الترتيب من ضمن 60 دولة (من الأسوأ للأفضل) (كلما اقترب الترتيب من 60 كان الأداء أفضل)

60 اليابان

8.81

1.34

0.5

8.3

1.23

59 فرنسا

10.58

4.72

0.4

16.2

0.67

58 كندا

11.19

3.91

0.4

14.3

0.47

57 الدنمارك

12.04

1.98

0.4

5.9

0.04

56 الولايات المتحدة الأمريكية

12.20

7.68

10.3

21.3

4.47

أقل الدول أمنا على الانترنت في العالم

الترتيب من ضمن 60 دولة (من الأسوأ للأفضل)

1 الجزائر

55.75

22.88 %

0.9 %

32.41 %

0.01 %

2 إندونيسيا

54.89

25.02

1.8

24.7

1.51

3 فيتنام

52.44

9.62

1.2

21.5

1.73

4 تنزانيا

51.00

28.03

0.7

14.7

0.04

5 أوزبكستان

50.50

10.35

0.5

21.3

0.01