نخيل الدائري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) بادرت أمانة العاصمة المقدسة في إزالة أشجار البزرومي بالخط الدائري الثالث في مكة واستبدالها بأشجار النخيل.

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