شكرا لقرائتكم خبر عن الحازمي من ياوندي: «شرذمة» قليلة شوهت صورة الإسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ياوندي) okaz-

حمل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية أحمد بن عيسى الحازمي، الدعاة مسؤولية نقل الصورة الصافية غير المغلوطة والوجه المشرق البراق للإسلام، لاسيما أن ما افتراه شرذمة قليلون عن الإسلام ما هو إلا صورة مغلوطة مشوهة لا تمت إليه بصلة.

وشدد خلال لقائه دعاة مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي بجمهورية الكاميرون، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد الوزارة للكاميرون مع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، لافتتاح توسعة المركز وغيرها من المناشط والفعاليات واللقاءات الدعوية والإرشادية ضمن جهود المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أهمية تعليم العقيدة الصحيحة النقية الخالية من الخرافات والبدع والانحرافات الفكرية والمنهجية، ودورها في حفظ الإنسان، داعياً لاتباع السنة، والثبات حتى الممات على المنهج الحق المتمثل في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا الصادق الأمين -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.

ونقل للدعاة تحيات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكداً حرصه من منطلق المسؤولية الكبيرة التي أنيطت به من لدن ولاة الأمر -وفقهم الله- وريادة بلاد الحرمين الشريفين في مضمار خدمة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، على البذل والعطاء والاحتساب مع التمسك بالوسطية والاعتدال والبعد عن المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة كجماعات التطرف والإرهاب.

وطالب الدعاة بأن يكونوا نواة خير في الحفاظ على أمن أوطانهم حتى يعم الاستقرار في بلاد المسلمين.

من جانبه، شدد مدير الإدارة العامة للدعاة والوعاظ والمرشدين في الخارج بالوزارة الدكتور أحمد بن عبدالله الفارس، على أهمية دور الدعاة في التحذير من الانحرافات الفكرية والعقدية، وتعزيز الأمن الفكري.

وفي ختام اللقاء استمع الحازمي لمداخلات دعاة المركز وأجاب عن أسئلتهم.

وأعرب الدعاة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على ما تبذله لخدمة العمل الإسلامي، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.

ونوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبما يوليه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من اهتمام ومتابعة لشؤون المركز ودعاته.

حضر اللقاء مدير مركز خادم الحرمين الشريفين في الكاميرون عنتر بن محمد الحازمي، وعدد من المسؤولين.