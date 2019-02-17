شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 600 شكوى عقارية إلكترونية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية (مُلكية)، المستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، معالجة أكثر من 600 طلب وشكوى عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة أنه تم التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت فيها، ابتداء بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء، مشيرة إلى أن 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين. وتنوعت الشكاوى بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى. ويشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى؛ الأولى لـ«تقديم الاعتراض»، والثانية لـ«متابعة الاعتراض».
وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار، وبيانات مقدم الشكوى، وجهة تفاصيل الشكوى، والمرفقات، والإقرار والتعهد، ثم عرض رقم الشكوى.
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