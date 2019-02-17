شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف ريال سقف أعلى لصرف الضمان كاملاً للمستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك، أن التعديلات المُقرة أخيراً على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن برامج التمكين المقرة ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل، وتلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و59 عاما من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيا.

وأضاف أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملا للمستفيد الأساسي المُمكن إذا كان راتبه 3 آلاف ريال، وما زاد عن ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، التي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتبارا من تاريخ التحاقه بسوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن للمدة نفسها، كما تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل؛ سواء أكان أساسيا أو مرافقا، وتجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة 6 أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.