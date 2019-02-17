شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية لتقليل الاحتراق الوظيفي لمتدربي الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مبادرة «داعم» لمواجهة التحديات المهنية والعلمية التي يواجهها المتدرب أثناء فترة التدريب، مثل الضغوط النفسية والأكاديمية وتأثيرها في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي والأكاديمي للمتدربين، عن طريق تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، بالإضافة إلى توفير جلسات نفسية وإرشادية لتقليل آثار الاحتراق الوظيفي، لرفع مستوى إنتاجية المتدرب بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن الهيئة تحرص على تقديم كل ما يمكن أن يساهم في رفع كفاءة ومستوى المتدربين، وتسعى دائماً إلى مد يد العون والدعم للممارسين الصحيين.

وشهد البرنامج توقيع عقد تقديم خدمات إرشادية مجانية لمتدربي الدراسات العليا الصحية، بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز«إدراك»، فيما سيجري التوسع في اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة.