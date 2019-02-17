شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يتسلّم تقريري «الجوازات» و«الهيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة من مديرها العميد عابد الحارثي.

وتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية.

واشتمل التقرير أيضاً على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.

من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري، يرافقه عددُ من منسوبي القطاع.

وتسلّم خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.