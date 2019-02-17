شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختناق 3 أطفال و4 نساء في «الربوة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصيب ثلاثة أطفال وأربع نساء باختناق إثر حريق شب أمس (السبت) في شقة بمبنى سكني في حي الربوة بجدة.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، فإن جميع الحالات السبع التي تعرضت للاختناق تم إسعافهم عن طريق الهلال الأحمر في الموقع ونقلوا إلى المستشفى.

وأشار سرحان إلى أن النيران اندلعت في الدور الثاني لبناية من ثلاثة أدوار، وتمكن قاطنو الدورين الأرضي والثاني من الخروج إلى مناطق آمنة خارج المبنى، فيما حالت كثافة الدخان المتصاعدة بين قاطني الدور الثالث والمغادرة بعد أن تسللت إلى أروقته والسلم الداخلي، لتتدخل فرق الإنقاذ من خلال اقتحام المبنى عن طريق السلالم الداخلية في وقت انعدمت فيه الرؤية بسبب الدخان وانقطاع التيار الكهربائي لتتمكن من الوصول وتحرير سبع حالات تأثرت بشكل مباشر بالأدخنة وبدأت في إعياء شديد والسقوط على الأرض بسبب استنشاق الأدخنة السامة الناجمة عن الاحتراق.

وباشر المحققون أعمالهم في جمع كافة المعلومات وتسليم الحادثة لجهة الاختصاص فور انتهاء أعمال الأطفاء والإنقاذ.