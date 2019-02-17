شكرا لقرائتكم خبر عن 380 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في «حيران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة، مأرب) okaz-

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 380 سلة غذائية تزن 28 طناً و120 كيلوغراماً على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2280 فرداً، وذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.

من جهة ثانية، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة مأرب، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع «لست وحدك»، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.