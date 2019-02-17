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محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية، علي بن سلطان السهيمي، أمس السبت، بمولود جديد بعد انتظار دام ١٧ عامًا.
وتلقى السهيمي من زملائه ومحبيه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله -عزّ وجل- أن ينبته نباتًا حسنًا، وأن يجعله من مواليد السعادة.
"السهيمي" يُرزَق بمولود بعد انتظار دام 17 عامًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
رُزِق مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية، علي بن سلطان السهيمي، أمس السبت، بمولود جديد بعد انتظار دام ١٧ عامًا.
وتلقى السهيمي من زملائه ومحبيه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله -عزّ وجل- أن ينبته نباتًا حسنًا، وأن يجعله من مواليد السعادة.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
01:43 AM
رُزِق مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية، علي بن سلطان السهيمي، أمس السبت، بمولود جديد بعد انتظار دام ١٧ عامًا.
وتلقى السهيمي من زملائه ومحبيه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله -عزّ وجل- أن ينبته نباتًا حسنًا، وأن يجعله من مواليد السعادة.
، "السهيمي" يُرزَق بمولود بعد انتظار دام 17 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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