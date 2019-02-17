، "السهيمي" يُرزَق بمولود بعد انتظار دام 17 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالعرضية الشمالية، علي بن سلطان السهيمي، أمس السبت، بمولود جديد بعد انتظار دام ١٧ عامًا.

وتلقى السهيمي من زملائه ومحبيه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، داعين الله -عزّ وجل- أن ينبته نباتًا حسنًا، وأن يجعله من مواليد السعادة.