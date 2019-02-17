، وزير التعليم يوجِّه بالبت في قضايا شاغلي الوظائف المتعثرة في الإدارات خلال عام ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات واقتراح التوصيات المناسبة

وجَّه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، بتشكيل لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم.

جاء ذلك من خلال تعميم موجَّه إلى إدارات التعليم، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، بشأن البت في القضايا المتعثرة على النحو الآتي:

أولاً: تشكيل لجنة باسم (لجنة البت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم) برئاسة المدير العام للإدارة العامة للمتابعة فايز بن منصور العنزي، وعضوية كل من: إبراهيم بن عبدالعزيز الجلعود مدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية (عضوًا)، وعبدالله بن حمود الكريداء من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، وإبراهيم بن فريح الفريحي المشرف العام على قضايا شاغلي الوظائف التعليمية (مقررًا).

ثانيًا: تقوم اللجنة بالمهام الآتية: معالجة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة والتعليمات، واقتراح التوصيات المناسبة لتسهيل إجراءات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية. وترتبط هذه اللجنة بنا، ولها الحق في اتخاذ أي إجراء أو قرار نظامي ترى أنه يحقق الهدف الذي شُكلت لأجله بعد العرض علينا.

وأشار "التعميم" إلى أن اللجنة سوف تستعين بمن تراه من منسوبي الوزارة لتسهيل مهام عملها، ولرئيس وأعضاء اللجنة إنابة من يرونه من إداراتهم للقيام بالزيارات الميدانية.

وتكون مدة عمل هذه اللجنة عامًا واحدًا بدءًا من 28/ 5/ 1440، وعلى مديري العموم ومديري إدارات التعليم وقطاعات الوزارة التعاون مع اللجنة، وتسهيل مهامها، كل فيما يخصه. ويبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، والعمل بموجبه.