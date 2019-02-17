، التركي: حملة مغرضة تستهدف التأثير في شركات الهواتف الذكية لإبعاد "أبشر" عن أسواقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - التطبيق يوفِّر أكثر من 160 خدمة تشمل الخدمات ذات الصلة بقطاعات "الداخلية"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن تطبيق خدمة "أبشر" يوفر أكثر من 160 خدمة وإجراء لمستخدميه، تشمل الخدمات ذات الصلة بالقطاعات الأمنية كافة بوزارة الداخلية؛ فهناك خدمات تتعلق بالأحوال المدنية والجوازات والخدمات المرورية وتقديم الطلبات للحصول على تصاريح الحج للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك ردًّا على الحملات المغرضة والمزاعم التي تدعي أن تطبيق خدمة "أبشر" أداة رقابية، مشددًا على أن هذا الادعاء بعيد كل البُعد عن حقيقة استخدام التطبيق والخدمات التي يوفرها.

وحذَّر اللواء التركي في حديثه لقناة العربية من أن الحملة مغرضة ومنظمة، وتستهدف الرأي العام للتأثير على شركات الهواتف الذكية لإبعاد تطبيق "أبشر" عن أسواقها.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد عبَّر عن استنكاره للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر"، مؤكدًا أن الوزارة ترفض بشكل قاطع المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوافر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات "أبشر" من مزاعم بكونه أداة رقابية؛ وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالسعودية من مواطنين ومقيمين، بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان، فإن الوزارة تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة "أبشر" الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، وإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوافر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.