، مختص رياضي : من حق رئيس نادي الاتحاد طلب الاجتماع بخليل جلال ،

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قال المحامي والمتخصص في القانون الرياضي والنزاعات المحلية والدولية أنيس بن ميم إن من حق رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر طلب الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام خليل جلال لتوضيح بعض الأحداث التي حصلت في لقاء فريقه الكروي أمام نظيره الرائد (دوريًا) في الجولة 20 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مشيرًا إلى عدم عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو ( VAR ).
وقال ميم في تصاريح إذاعية : "من حق رئيس أي نادٍ تقديم خطاب طلب وليس أمر لأي لجنة تقع تحت مظلة الاتحاد الأهلي من أجل توضيح بعض الأخطاء، ومن حق تلك اللجنة سواء القبول أو الرفض واللقاء يعد ذا طابع ودي".
وأضاف ابن ميم : "النادي المتضرر أيًا كان من حقه طلب إسناد بقية المباريات للحكام الأجانب إذا كان يرى ذلك يصب في مصلحته".
مختص رياضي : من حق رئيس نادي الاتحاد طلب الاجتماع بخليل جلالأحمد سرور الخليج 365 2019-02-17
قال المحامي والمتخصص في القانون الرياضي والنزاعات المحلية والدولية أنيس بن ميم إن من حق رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر طلب الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام خليل جلال لتوضيح بعض الأحداث التي حصلت في لقاء فريقه الكروي أمام نظيره الرائد (دوريًا) في الجولة 20 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مشيرًا إلى عدم عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو ( VAR ).
وقال ميم في تصاريح إذاعية : "من حق رئيس أي نادٍ تقديم خطاب طلب وليس أمر لأي لجنة تقع تحت مظلة الاتحاد الأهلي من أجل توضيح بعض الأخطاء، ومن حق تلك اللجنة سواء القبول أو الرفض واللقاء يعد ذا طابع ودي".
وأضاف ابن ميم : "النادي المتضرر أيًا كان من حقه طلب إسناد بقية المباريات للحكام الأجانب إذا كان يرى ذلك يصب في مصلحته".
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
01:20 AM
قال إن إسناد حكام أجانب لبقية المباريات هو القرار المنتظر
قال المحامي والمتخصص في القانون الرياضي والنزاعات المحلية والدولية أنيس بن ميم إن من حق رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر طلب الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام خليل جلال لتوضيح بعض الأحداث التي حصلت في لقاء فريقه الكروي أمام نظيره الرائد (دوريًا) في الجولة 20 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مشيرًا إلى عدم عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو ( VAR ).
وقال ميم في تصاريح إذاعية : "من حق رئيس أي نادٍ تقديم خطاب طلب وليس أمر لأي لجنة تقع تحت مظلة الاتحاد الأهلي من أجل توضيح بعض الأخطاء، ومن حق تلك اللجنة سواء القبول أو الرفض واللقاء يعد ذا طابع ودي".
وأضاف ابن ميم : "النادي المتضرر أيًا كان من حقه طلب إسناد بقية المباريات للحكام الأجانب إذا كان يرى ذلك يصب في مصلحته".
، مختص رياضي : من حق رئيس نادي الاتحاد طلب الاجتماع بخليل جلال ،
المصدر : الخليج 365
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