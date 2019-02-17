، انطلاق فعاليات اللقاء العلمي العاشر لصقل مواهب الطلاب وإبراز إبداعاتهم ،

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ينطلق غدًا الاثنين اللقاء العلمي العاشر لطلاب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رعاية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، ومتابعة مستمرة من عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف.
وتهدف عمادة شؤون الطلاب إلى إتاحة المجال لمشاركة جميع طلاب وطالبات الجامعة في لقاء علمي مفتوح لصقل مواهبهم، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.. وتستمر فعاليته 12 يومًا، تنتهي في الـ23 من الشهر الجاري. وتدشن الفعاليات بالتصفيات الأولية بين الكليات في مسابقة للمناظرات التعليمية، ويشارك 3000 طالب وطالبة من 34 كلية ومعهدًا في خمسة محاور رئيسة، تضم 44 مسارًا تعليميًّا.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم المسار البحثي والإبداعي والفني والعلمي لطلاب وطالبات الجامعة على مستوى الفعاليات والأنشطة السنوية التي تتبناها الجامعة منذ أكثر من 10 أعوام.
وأضاف: نسعى من خلال النسخة العاشرة للقاء العلمي إلى تحقيق أكبر مشاركة في تاريخه؛ لنتمكن من فتح المجال للنسبة الأعلى من طلاب وطالبات الجامعة الذين يسعون إلى المنافسة والتفوق في مسارات اللقاء الـ44.
يُذكر أن اللقاء يحتضن خمسة معارض، تدشن مع بداية الفعاليات، مخصصة للمشاركات الفنية، والمجسمات الجمالية، والأفلام التوعوية، والابتكارات العلمية، ومعرض بوسترات المشاريع الصغيرة والأفكار المتميزة في ريادة الأعمال، ومعرض بوسترات تقرير الخدمة المجتمعية والتحقيق الصحفي.
انطلاق فعاليات اللقاء العلمي العاشر لصقل مواهب الطلاب وإبراز إبداعاتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
ينطلق غدًا الاثنين اللقاء العلمي العاشر لطلاب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رعاية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، ومتابعة مستمرة من عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف.
وتهدف عمادة شؤون الطلاب إلى إتاحة المجال لمشاركة جميع طلاب وطالبات الجامعة في لقاء علمي مفتوح لصقل مواهبهم، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.. وتستمر فعاليته 12 يومًا، تنتهي في الـ23 من الشهر الجاري. وتدشن الفعاليات بالتصفيات الأولية بين الكليات في مسابقة للمناظرات التعليمية، ويشارك 3000 طالب وطالبة من 34 كلية ومعهدًا في خمسة محاور رئيسة، تضم 44 مسارًا تعليميًّا.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم المسار البحثي والإبداعي والفني والعلمي لطلاب وطالبات الجامعة على مستوى الفعاليات والأنشطة السنوية التي تتبناها الجامعة منذ أكثر من 10 أعوام.
وأضاف: نسعى من خلال النسخة العاشرة للقاء العلمي إلى تحقيق أكبر مشاركة في تاريخه؛ لنتمكن من فتح المجال للنسبة الأعلى من طلاب وطالبات الجامعة الذين يسعون إلى المنافسة والتفوق في مسارات اللقاء الـ44.
يُذكر أن اللقاء يحتضن خمسة معارض، تدشن مع بداية الفعاليات، مخصصة للمشاركات الفنية، والمجسمات الجمالية، والأفلام التوعوية، والابتكارات العلمية، ومعرض بوسترات المشاريع الصغيرة والأفكار المتميزة في ريادة الأعمال، ومعرض بوسترات تقرير الخدمة المجتمعية والتحقيق الصحفي.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
12:49 AM
برعاية مدير "أم القرى".. ويشمل 44 مسارًا بمشاركة 3000 طالب وطالبة
ينطلق غدًا الاثنين اللقاء العلمي العاشر لطلاب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رعاية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي، ومتابعة مستمرة من عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف.
وتهدف عمادة شؤون الطلاب إلى إتاحة المجال لمشاركة جميع طلاب وطالبات الجامعة في لقاء علمي مفتوح لصقل مواهبهم، وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم.. وتستمر فعاليته 12 يومًا، تنتهي في الـ23 من الشهر الجاري. وتدشن الفعاليات بالتصفيات الأولية بين الكليات في مسابقة للمناظرات التعليمية، ويشارك 3000 طالب وطالبة من 34 كلية ومعهدًا في خمسة محاور رئيسة، تضم 44 مسارًا تعليميًّا.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج الجامعة في دعم المسار البحثي والإبداعي والفني والعلمي لطلاب وطالبات الجامعة على مستوى الفعاليات والأنشطة السنوية التي تتبناها الجامعة منذ أكثر من 10 أعوام.
وأضاف: نسعى من خلال النسخة العاشرة للقاء العلمي إلى تحقيق أكبر مشاركة في تاريخه؛ لنتمكن من فتح المجال للنسبة الأعلى من طلاب وطالبات الجامعة الذين يسعون إلى المنافسة والتفوق في مسارات اللقاء الـ44.
يُذكر أن اللقاء يحتضن خمسة معارض، تدشن مع بداية الفعاليات، مخصصة للمشاركات الفنية، والمجسمات الجمالية، والأفلام التوعوية، والابتكارات العلمية، ومعرض بوسترات المشاريع الصغيرة والأفكار المتميزة في ريادة الأعمال، ومعرض بوسترات تقرير الخدمة المجتمعية والتحقيق الصحفي.
، انطلاق فعاليات اللقاء العلمي العاشر لصقل مواهب الطلاب وإبراز إبداعاتهم ،
المصدر : الخليج 365
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