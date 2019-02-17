، مقتل وإصابة 18 من ميليشيا الحوثي في مواجهات جبهة دمت جنوب اليمن ،

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قُتل وأصيب 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمني، أن المواجهات نشبت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، باتجاه، موقع القدم، ومنطقة الرحبة شرقي قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت، وأسفرت عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت وحدات من الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا، في موقع خارم، وتبة الثعيل، جنوبي مدينة دمت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربة، تابعة لها.
مقتل وإصابة 18 من ميليشيا الحوثي في مواجهات جبهة دمت جنوب اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17
قُتل وأصيب 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمني، أن المواجهات نشبت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، باتجاه، موقع القدم، ومنطقة الرحبة شرقي قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت، وأسفرت عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت وحدات من الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا، في موقع خارم، وتبة الثعيل، جنوبي مدينة دمت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربة، تابعة لها.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
12:52 AM
عقب محاولة مجاميع من الانقلابيين التسلل باتجاه موقع القدم ومنطقة الرحبة
قُتل وأصيب 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة "دمت" شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمني، أن المواجهات نشبت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، باتجاه، موقع القدم، ومنطقة الرحبة شرقي قرية بيت اليزيدي جنوب مديرية دمت، وأسفرت عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا، وجرح ستة آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.
وشنت وحدات من الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا، في موقع خارم، وتبة الثعيل، جنوبي مدينة دمت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربة، تابعة لها.
، مقتل وإصابة 18 من ميليشيا الحوثي في مواجهات جبهة دمت جنوب اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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