الجوازات تجيب على آخر مستجدات إعفاء الرسوم بالنسبة للمقيمين

أجابت المديرية العامة للجوازات، عن آخر سؤال بشأن آخر مستجدات إعفاء الرسوم بالنسبة للمقيمين. وقال حساب الجوازات: ”في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ”.

وكانت الجوازات، قد أوضحت أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1 / 5 / 1440هـ وحتى تاريخ 30 / 5 / 1440هـ بلغ (8.287.273) مسافراً.

وأشارت إلى أن عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ الجوية ( 3.830.953 ) مسافراً ، في حين بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البرية ( 4.392.530 ) مسافراً ، فيما بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البحرية ( 63.790 ) مسافراً .

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