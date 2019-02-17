العثور على المفقود شراحيلي في الرياض بعد اختفائه 6 أيام بجازان

عُثِر، اليوم في منطقة الرياض، على الشاب يحيى محمد شراحيلي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد اختفائه منذ ستة أيام بمحافظة العارضة بجازان.

ووفقا لموقع سبق أن المفقود “شراحيلي” الذي يعاني من الصرع، توجّه لمنزل جده بالرياض، بعد أن غادر منزل ذويه منذ 6 أيام دون أن يشعروا به.

وكانت الجهات الأمنية في العارضة بمنطقة جازان تبحث عن شاب في العقد الثالث من العمر بعد تلقيها بلاغاً من أسرته عن اختفائه.