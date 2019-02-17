السعودية اليوم / محافظة الحجرة تنظم فعالية التجمع التطوعي الخليجي الثاني



الباحة 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

نظمت محافظة الحجرة بمنطقة الباحة, أمس فعالية التجمع التطوعي الخليجي الثاني, وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الباحة للعام الحالي.

ونوه محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي آل عصيدان, بأن الفعالية بدأت باستقبال أكثر من 170 سيارة دفع رباعي من أغلب الفرق التطوعية على مستوى الخليج, حيث تخلل الفعالية أطول مسيرة سيارات دفع رباعي بدأت من شمال المحافظة مروراً بالوسط و ختاماً لنقطة النهاية, بالإضافة إلى تنيفذ عدد من من الفرضيات والإنقاذ والإسعاف بإشراف قائد الفرق التطوعية طلال بن جميل عبدالغني, وذلك بوادي عليب الأخضر, فيما تم إقامة عدد من السباقات والمنافسات والأنشطة بكثبان سيال الرملية بالمحافظة, حيث شهدت الفعالية حضور جماهيري كبير.

وفي ختام الفعالية تم تكريم الوفود المشاركة في الفعاليه و الإعلاميين و المواطنين, فيما تم تقديم فلكلور شعبي شارك فيه الحضور.

ووجه محافظ الحجرة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, على ما قدم من توجهات ودعم لهذه الفعالية, وكذلك دعم سموه لجميع فعاليات ربيع الباحة للعام الحالي والذي تنظمه إمارة المنطقة بالقطاع التهامي.

//انتهى//

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01:18ت م

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الباحة 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنظمت محافظة الحجرة بمنطقة الباحة, أمس فعالية التجمع التطوعي الخليجي الثاني, وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الباحة للعام الحالي.ونوه محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي آل عصيدان, بأن الفعالية بدأت باستقبال أكثر من 170 سيارة دفع رباعي من أغلب الفرق التطوعية على مستوى الخليج, حيث تخلل الفعالية أطول مسيرة سيارات دفع رباعي بدأت من شمال المحافظة مروراً بالوسط و ختاماً لنقطة النهاية, بالإضافة إلى تنيفذ عدد من من الفرضيات والإنقاذ والإسعاف بإشراف قائد الفرق التطوعية طلال بن جميل عبدالغني, وذلك بوادي عليب الأخضر, فيما تم إقامة عدد من السباقات والمنافسات والأنشطة بكثبان سيال الرملية بالمحافظة, حيث شهدت الفعالية حضور جماهيري كبير.وفي ختام الفعالية تم تكريم الوفود المشاركة في الفعاليه و الإعلاميين و المواطنين, فيما تم تقديم فلكلور شعبي شارك فيه الحضور.ووجه محافظ الحجرة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, على ما قدم من توجهات ودعم لهذه الفعالية, وكذلك دعم سموه لجميع فعاليات ربيع الباحة للعام الحالي والذي تنظمه إمارة المنطقة بالقطاع التهامي.//انتهى//‏‫01:18ت م0147

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