شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تحذر من انتشار الجراد على جانبي البحر الأحمر والمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة: إن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا تتزايد بسرعة على طول جانبي البحر الأحمر إلى السعودية ومصر، وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل والأمن الغذائي.

وذكرت المنظمة أن ”الأمطار الجيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين منذ أكتوبر؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الجراد، وتشكل أسراب سريعة التنقل“، بحسب وكالة رويترز.

وعبر سرب واحد على الأقل إلى الساحل الشمالي للمملكة في منتصف يناير تبعته أسراب أخرى بعد أسبوع.

وهيأت الأمطار المصاحبة لعاصفتين خلال العام الماضي المجال لتكاثر الجراد في منطقة الربع الخالي بالمملكة قرب الحدود مع اليمن وعمان ووصلت أسراب قليلة إلى الإمارات وجنوب إيران.

وحذر بيان المنظمة من خطر انتقالها المحتمل باتجاه الحدود الهندية- الباكستانية.

وقال كيث كريسمان الخبير بالمنظمة في بيان: ”الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إلى أن يصبح الموقف تحت السيطرة قبل بدء التكاثر الصيفي“.

وأضاف: ”اتساع التفشي الحالي يعتمد على عاملين رئيسيين، وهما: المكافحة الفعالة وإجراءات المراقبة في مناطق تكاثر الجراد بالسودان وإريتريا والسعودية والدول المجاورة، وكثافة سقوط الأمطار بين مارس ومايو على جانبي البحر الأحمر وداخل شبه الجزيرة العربية“.



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