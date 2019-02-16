السعودية اليوم / جامعة جازان تستضيف الأمير عبدالعزيز بن سطام غداً

جيزان ١١ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٩م واستستضيف جامعة جازان غد الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء ،وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون.ورحب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بسموه ، مؤكداً أن هذه الزيارة تفتح آفاقاً حول دور مخرجات الشريعة والقانون في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية لقاء سموه مع أعضاء هيئة التدريس في مناقشة التطلعات ودور الكفاءات العلمية في اقتراح الخطط والمبادرات من أجل تحقيق أهداف الوطن والعمل على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في دعم مسيرة البناء والتطوير، إلى جانب استثمار الكفاءات في المجالات الشرعية والقانونية بما يكرس وسطية الدين وسماحته.وأكد مدير الجامعة ، أن دور عضو هيئة التدريس يعد ركناً أساسياً لنجاح العملية التعليمية، منوهاً بما تحظى به الجامعة من دعم سخي من ولاة الأمر في هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ما مكنها من استقطاب نخبة من الخبرات العلمية المتميزة من أبناء هذا الوطن.من جانبه أوضح عميد كلية الشريعة والقانون المكلف الدكتور عاصم بن محمد المدخلي ، أن لقاء سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون سيتناول العديد من المحاور ويستعرض التجارب والخبرات والأفكار، بما يثري دور كلية الشريعة والقانون ويطور عمل ومخرجات الكلية.// انتهى//23:59ت م0139