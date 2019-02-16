شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 16 فبراير 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365- ينطلق غدًا معرض "جلفود" للصناعات الغذائية بدبي بمشاركة سعودية، لذا يهتم المشاركين والزوار بالمعرض بسعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي، ونستعرض في التقرير التالي أسعار العملات الخليجية مقابل العملة الوطنية داخل المملكة.
سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:
درهم اماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9469
دينار كويتي 12.3660
ريال عماني 9.7402
ريال قطري 1.0299
سعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 16 فبراير 2019
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