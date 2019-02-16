الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهويه ورقم الحساب موقع شركة المياه الوطنية : كيفية تحديث البيانات

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الهوية أو رقم الحساب، أحد الخدمات الإلكترونية من موقع شركة المياه الوطنية السعودية، بعد التحديثات التي أقرت مطلع عام 2019 ضمن القرارات الاقتصادية و توضيح قيمة تعريفة المياه وكيفية حساب الفواتير، وتفعيل خدمة استعلام فواتير المياه إلكترونياً، وهو ما تطلب القيام بعملية تحديث بيانات مشتركي شركة المياه لسهولة الحصول على تلك الخمات وضمان سلامتها .

عملية تحديث بيانات مشتركي شركة المياه أصبحت أهم الخطوات نحو الاستفادة من خدمة الفواتير الإلكترونية، والتي تتم في خطوات مبسطة عبر موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم بتسجيل الدخول من خلال بيانات رقم الهوية وبعض بيانات المستخدم مثل رقم الجوال، والانتهاء من خلال هذه الخطوة يمكن المستفيد من تقسيط الفواتير بجانبة الاستعلام عن فواتير المياه برقم الهوية أو رقم الحساب في أي وقت.

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

الدخول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية أو رقم الحساب سيكون متاح للعملاء أو المشتركين عبر موقع الشركة الوطنية للمياه بعد الانتهاء من عملية تحديث بيانات المشتركين، والتي تتم بالتوجه إلى الرابط المرفق أدناة وإدخال بيانات رقم الجوال ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، واختيار مزود الخدمة وكذلك تحديد صك الملكية.

رابط تحديث بيانات مشتركي شركة المياه

الرابط المخصص من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعية وشركة المياه الوطنية لتحديث بيانات المشتركين، سنرفقه لكم ويتم إدخال البيانات المطلوبة بعالية لاستكمال خطوات التحديث.

تحديث بيانات مشتركي شركة المياه الوطنية

تحديث بيانات مشتركي شركة المياه

أوضحت شركة المياه الوطنية أن خدمة تحديث البيانات للمشتركين تمكن العملاء من الحصول على الخدمات التالية:

معرفة رقم العداد. تقسيط الفواتير أو عدم تراكم مديونات على العملاء. التمكن من سرعة التعامل مع الأخطاء وحلها. سرعة الانتهاء من تصفية الفواتير حال ترك المشترك العقار أو بيعة. التعرف على عدد الوحدات .

رابط الاستعلام عن فواتير المياه وكيفية حساب التسعيرة

نشرت شركة المياه الوطنية بعض التوضيحات منها تعريف بكيفية حساب تسعيرة المياه وحقوق العميل نتعرف عليها من الصور أدناة.

تسعيرة فاتورة المياه

دخول رابط الاستعلام عن فواتير المياه من موقع شركة المياه الوطنية يكون من الرابط أدناة.

استعلام فواتير المياه السعودية

أيضا من موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتم الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب تيسيرا على المواطنين والمقيمين.

تحديث: الاستعلام عن فاتورة المياه عن استحقاق شهر فبراير 2019 لفترة الاستهلاك عن الشهر الماضي، وفق بيانات الفاتورة، يتم من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة الوطنية للمياه.