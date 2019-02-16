استعلام فاتورة المياه بالسجل المدني أو رقم الحساب وكيفية تحديث البيانات للمشتركين

طريقة استعلام فاتورة المياه من خدمات شركة المياه الوطنية السعودية، سواء بالسجل المدني أو رقم الحساب، وخدمة تحديث بيانات المشتركين التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر نموذج التحديث على موقع الوزارة أو موقع الشركة، من الخدمات الهامة التي يجب الاستفادة منها لتوفير الوقت والجهد، ولضمان عدم قطع الخدمة عن المشتركين، ولسهولة وسعرة سدد فواتير المياه بدون تأخر، والتعرض للعقوبات التي قررتها اللائحة والنظام والقوانين بخصوص هذا الشأن.

طالبت شركة المياه الوطنية وزارة البيئة والمياه والزراعة المشتركين بضرورة تحديث البيانات لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومنها خدمة استعلام فاتورة المياه، والتي تتم خلال 90 ثانية فقط وفق التوضيحات الصادرة عن قطاعات الدعم الفني، وبالتالي سيستطيع المشترك التعرف على قيمة الفواتير ومقدار الاستهلاك الشخري، وقيمة المديونات، وهو ما سينعكس على سداد الفواتير وعدم تراكم المديونات وتعرض الخدمات للتوقف نتيجة عدم سداد الفواتير.

رابط استعلام فاتورة المياه بالسجل المدني أو رقم الحساب

الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري من المياه عبر خدمة استعلام فاتورة المياه بالسجل المدني أو رقم الحساب من خدمات الشركة الوطنية للمياه، على الربط المبين أدناة، ويمكن التواصل مع الشركة من خلال رقم الهاتف الخاص بخدمة العملاء وهو 920001744 ببعض مناطق ومدن المملكة وهي مكة وجدة والرياض والطائف، وهذا الرابط الخاصة بـ الاستعلام عن فاتورة المياه من خدمات شركة المياه الإلكترونية.

تحديث بيانات شركة المياه

استعلام فاتورة المياه وتحديث بيانات المشتركين

ننشر لكم رابط تحديث البيانات مشتركي شركة المياه الوطنية لجميع مستفيدي قطاع توزيع المياه في المملكة العربية السعودية، ويتضمن إدخال البيانات الأساسة ومنها رقم الهوية ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد وما إذا كان المستفيد مالك أو مستأجر للعقار، وحالته الحالية، زمن هو مزود الخدمة، وباقي البيانات المطلوبة مثل صك الملكية في حالة تملك العقار.

تحديث: مواعيد استحقاق فواتير المياه هي يوم 29 من كل شهر ميلادي أو وفق ما جاء في الأمر الملكي، وقبيل ذلك الموعد يتاح الاستعلام عن فاتورة المياه للمشتركين من الخدمات الإلكترونية للشركة السعودية للمياه والذي يتزامن مع منتصف كل شهر ميلادي.