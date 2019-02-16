أسعار البنزين المُحدثة للربع الأول من 2019 في السعودية كما أعلنتها شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار البنزين المُحدثة للربع الأول من 2019 أو أسعار البنزين الجديدة وهي الأسعار التي تدخل حيز التنفيذ اليوم 12 يناير 2019 مُشيرة إلى أن تحديد أسعار البنزين الجديدة تم بناء على إجراءات حوكمة تعديل أسعار مُنتجات الطاقة والمياه وهي الأسعار المُعتمدة من الحكومة. هذا وقد أشارت أرامكو أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض بُناء على أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية المُختلفة. ومن خلال هذا المقال نستعرض سويا أسعار البنزين الجديدة 2019 في السعودية.

أسعار البنزين للربع الأول من 2019

هذا وقد أعلنت شركة أرامكو أن أسعار البنزين للربع الأول من عام 2019 نوعي البنزين 91 و 95 هي على النحو التالي

بنزين 91 1.37 ريال سعودي لكل لتر بنزين 95 2.02 ريال سعودي لكل لتر

مقارنة بين أسعار البنزين في الربع الأول من 2019 و الربع الأخير من 2018

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2019

هذا ونضع فيما يلي مُقارنة بين أسعار البنزين في الربع الأول من العام الميلادي 2019 بدءاً من اليوم 12 يناير 2019 و اسعار البنزين في الربع الأخير من العام الميلادي السابق 2018.

أسعار البنزين الجديدة 2019

نوع البنزين أسعار الربع الأول من 2019 (يناير – مارس) 2019 أسعار الربع السابق من 2018 (سبتمبر- ديسمبر) 2019 بنزين 91 1.37 ريال سعودي لكل لتر 1.37 ريال سعودي لكل لتر بنزين 95 2.02 ريال سعودي لكل لتر 2.04 ريال سعودي لكل لتر

ومما سبق يتضح لنا الآتي ثبات سعر بنزين 91 على ماهو عليه مُنذ نهاية العام السابق 2018 بينما قل سعر بنزين 95 بقيمة 2 هللة ليصبح سعره 2.02 ريال سعودي لكل لتر بدلاً من 2.04 ريال سعودي لكل لتر.

أسعار الوقود في السعودية 2019

وفيما يلي نستعرض سوياً أسعار الوقود المُختلفة في السعودية في عام 2019 طبقا لما أعلنته أرامكو السعودية.

نوع الوقود أسعار الوقود في الربع الأول 2019 (يناير – مارس) 2019 سعر بنزين 91 1.37 ريال سعودي لكل لتر سعر بنزين 95 2.02 ريال سعودي لكل لتر سعر الغاز (البترول المُسال) 0.75 ريال لكل لتر سعر الديزل 0.47 ريال سعودي لكل لتر سعر الكيروسين 0.64 ريال لكل لتر

هذا وسنوافيكم بتغطية حول سعر باقي أسعار الوقود فيما بعد مع اقتراب انتهاء الربع الأول من العام الميلادي 2019 حيث مر حتى الآن مايقارب الـ47 يوماً من أيام العام الميلادي الجديد 2019 والربع الأول من العام الميلادي ويتبقى نحو 43 يوماً على بدء الربع الثاني من العام الميلادي الجديد 2019 وموعد إعلان شركة أرامكو لـ أسعار البنزين والوقود الجديدة للربع الثاني من العام الميلادي 2019.