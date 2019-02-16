فيديو.. المصريون بالسعودية يدفعون الدية لإنقاذ «ابن بلدهم المسن» من السجن مدى الحياة

تظهر شهامة أبناء النيل في الأوقات العصيبة ووقت الشدة، وفي موقف بطولي جسد مجموعة من الجالية المصرية في السعودية موقفا بطوليا إذ وقفوا بجانب «ابن بلدهم المسن» الذي اتُّهمَ بالقتل الخطأ في حادث سير، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أو دفع الدية التي تبلغ بـ300 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل «مليون و500 ألف جنيه مصري».

المصريون يدفعون دية عم ضياء

ويذكر أنه صدر حكم ضد عم ضياء الرجل المسن بالسجن مدى الحياة بعد أن تم اتهامه بالقتل الخطأ، وبثت ابنته المقيمة في المملكة العربية السعودية مقطع تناشد فيه أبناء الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج قائلة: «أنا والدي كبير في السن، أرجوكم ساعدونا، أنا والدتي كبيرة وإخواتي بنات، ومش قادرين نتصرف.. ناشدنا كل الإعلاميين ومفيش حد ساعدنا ولا وقف جنبنا، أنا الوقت بناشد كل إخواتنا المغتربين إنهم يساعدونا أرجوكم اقفوا جنبنا».

شهامة المصريين في الخارج

لجأت ابنة عم ضياء لمناشدة المصريين المغتربين وغيرهم من أجل مساعدتهم بعدما فشلت هي أخواتها في تدبير الدية على مدى 5 سنوات، وهو داخل السجن، وهنا لم يتوان المصريون عن مساعدة عم ضياء، وجمعوا لهم المبلغ خلال ساعات من بث الفيديو مما يظهر شهامة المصريين وتفانيهم في مساعدة بعضهم وقت الشدائد.