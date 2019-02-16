جدة: اختناق 3 أطفال و4 نساء في حريق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصيب ثلاثة أطفال وأربع نساء باختناق، إثر حريق شب اليوم (السبت) في شقة بمبنى سكني بجدة. أصيب ثلاثة أطفال وأربع نساء باختناق، إثر حريق شب اليوم (السبت) في شقة بمبنى سكني بجدة. وأكد الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»، إخماد النيران وإخلاء المبنى لكثافة الدخان ونقل الأطفال والنساء للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.



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