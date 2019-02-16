شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في إسلام آباد: خفض رسوم زيارة الباكستانيين إلى 338 ريالاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد عن تخفيض رسوم تأشيرات الزيارة للأشقاء الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه أنه تم تخفيض رسوم الزيارة للفرد من 2000 ريال إلى 338 ريالاً، فيما تم خفض رسوم تأشيرات الزيارة العائلية من 3000 إلى 675 ريالا، اعتباراً من 15 فبراير القادم.

يذكر أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الدفاع الأمير بن سلمان يبدأ جولة خارجية الأسبوع الحالي، سيزور خلالها عدة بلدان آسيوية في مقدمتها جمهورية باكستان الشقيقة.