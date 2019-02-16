السعودية اليوم / "خط النسخ"..دورة بأدبي الباحة



الباحة 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

ينظم النادي الأدبي بمنطقة الباحة غداً, دورة تدريبية في "خط النسخ" يقدمها عدد من الخطاطين, وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني أن الدورة التي تقام بقاعة التدريب بالنادي, يتخللها ضبط التناغم بين الكتل والفراغات, والايقاع الداخلي للحرف والكلمة والسطر, بالإضافة إلى استثمار واختيار الحالات الإبداعية للحرف ثم الكلمة ثم السطر.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة والبرامج الثقافية التي يقدمها النادي لهذا العام.

//انتهى//

21:57ت م

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الباحة 11 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسينظم النادي الأدبي بمنطقة الباحة غداً, دورة تدريبية في "خط النسخ" يقدمها عدد من الخطاطين, وتستمر لمدة خمسة أيام.وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني أن الدورة التي تقام بقاعة التدريب بالنادي, يتخللها ضبط التناغم بين الكتل والفراغات, والايقاع الداخلي للحرف والكلمة والسطر, بالإضافة إلى استثمار واختيار الحالات الإبداعية للحرف ثم الكلمة ثم السطر.يذكر أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة والبرامج الثقافية التي يقدمها النادي لهذا العام.//انتهى//21:57ت م0118

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