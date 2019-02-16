شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يوجه بتلبية احتياجات زوار الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، مساء أمس، جولة تفقدية للخدمات المقدمة للمتنزهين والزوار بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للزوار، ملتقياً سموه عددًا من الأهالي والمواطنين والزوار، موجها أمانة منطقة جازان والجهات المختصة بمضاعفة الجهود والعمل على تلبية احتياجات الزوار وتهئية المواقع والواجهة البحرية بما يلبي تطلعاتهم، مرحبا بالجميع لقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم خلال الأجواء المعتدلة بالمنطقة.