شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إنقاذ ٣ أطفال و٤ نساء من حريق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تعرض ثلاثة أطفال وأربع نساء إلى اختناق، نتيجة حريق بناية سكنية في حي الربوة شمال محافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن الحريق نشب في الدور الثاني لبناية مكونة من ثلاث أدوار، وتمكن قاطني الدورين الأرضي والثاني الخروج مع بداية الحريق إلى مناطق آمنة خارج المبنى.

فيما حالت كثافة الدخان المتصاعدة من الدور الثاني "منطقة الحريق" للحيلولة لقاطني الدور الثالث من الخروج بعد أن تسللت سحب الدخان الكثيفة إلى أروقة الدور، وكذلك السلم الداخلي لتقف بينهم وبين البحث عن طوق نجاة.

وفي تلك الأثناء ومع وصول فرق الإنقاذ لموقع الحادث، سبقها محاولات لثلاثة أطفال وأربع نساء بحثا عن طوق نجاة لم يكتب لها النجاح بسبب كثافة الدخان التي غطت كافة الممرات، وحالت بينهم والخروج لمناطق آمنة، لتتدخل فرق الانقاذ من خلال اقتحام المبني من بوابة المبنى صعودا عن طريق السلالم الداخلية للدور الثالث في وقت انعدمت فيه الرؤية بسبب كثافة الدخان وانقطاع التيار الكهربائي، لتتمكن من الوصول وتحرير ٧ حالات تأثرت بشكل مباشر بالأدخنة، وبدأت حالتهم في الاعياء والسقوط على الأرض بسبب استنشاقهم للأدخنة السامة الناجمة عن الاحتراق.

وأضاف "سرحان": "عملت فرق الانقاذ على نقل سبع حالات إلى سطح المبنى كأقرب نقطة أمان تمكن فرق الهلال الأحمر في تقديم الاسعافات الأولية لهم، وبعد الكشف الأولي على المصابين استدعت حالتهم النقل إلى المستشفى، لتبدأ في تلك الاثناء فرق الانقاذ بإنزالهم عن طريق السلالم الداخلية الى خارج المبنى لتتابع فرق الهلال الأحمر عمليات نقلهم الى المستشفى، ومع انتهاء أعمال الاطفاء والانقاذ بدأ المحققون أعمالهم في جمع كافة المعلومات وتسليم الحادث لجهة الاختصاص".