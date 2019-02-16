شكرا لقرائتكم حريق شقة في جدة يصيب 3 أطفال و4 نساء باختناق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في شقة بمبنى سكني.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخلاء المبنى لكثافة الدخان، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص باختناق (ثلاثة أطفال وأربع نساء) تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

ولم يبين المدني أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو مسبباته.



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