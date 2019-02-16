استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب والاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

طريقة استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب وفق ما هو متاح على موقع الشركة السعودية للكهرباء، والتي أتاحت خدمة الاشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية التي يتم إرسالها على البريد الإلكتروني المسجل لصاحب الحساب، وهي من ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهام ة والتي من بينها حاسبة الكهرباء التقديرية، ومؤشر الكهرباء وخدمة تحديث البيانات وغيرها .

حددت الشركة السعودية للكهرباء يوم 28 من نهاية كل شهر ميلادي، كي يكون هو موعد إصدار الفواتير المستحقة على المشتركين بشكل إلكتروني، وهي من ضمن الخدمات المطورة والمستحدثة، والتي أعلنت عنها الكهرباء السعودية لاستبدال التعامل بالفاتورة الورقية والعمل بالفاتورة الإلكترونية وسنستعرض هنا استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب .

رابط استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب

خدمة استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو برقم الحساب وهو الرقم الأصح، الذي يتم إدخاله في المربع الحواري على الموقع المرفق أدناة، والذي يتطلب كذلك إدخال الرمز التأكيدي وإتمام عملية الاستعلام عن قيمة الفواتير المستحقة على المشترك، وقمنا بتو=فير شرح حول طريقة قراء مصطلحات فاتورة الكهرباء الإلكترونية، والتعرف على مكان وجود رقم الحساب .

أشارت شركة الكهرباء كذلك بعض الخدمات التي تهم بشدة المشتركين داخل المملكة، وعلى رأسهم خدمة الاعتراض على فواتير الكهرباء، وخدمة وخدمة التعرف على شرائح الاستهلاك وتكلفة كل شريحة على حسب نوعية المستخدم .

شرح استعلام فاتورة الكهرباء

الاستعلام عن فواتير الكهرباء والربط المخصص لتلك الخدمة من الشرح المبين أدناة.

الشرح يقدم بعض التوضيحات المبسطة عن الحصول قيمة الفواتير ومن ثم مقارنة القيم مع مخرجات حاسبة التقدير .

تحديث 1-4-2018: تتيح شركة الكهرباء السعودية خدمة استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية من الرابط الإلكتروني المخصص لذلك ضمن الخدمات المتطورة التي قدمتها الشركة للعملاء.

تحديث: الاستعلام عن فواتير الكهرباء السعودية يوفر للعملاء سرعة السداد في الأوقات المناسبة، وخلال يومين وبعد نزول رواتب شهر يونيو 2018 سيتم إتاحة الاستعلام عن الفاتورة الجديدة للشركة السعودية للكهرباء.

سددها بتيسير

تحديث: استحدثت الشركة السعودية للكهرباء خدمة تيسير لسداد فواتير الكهرباء، وتم نشر فيديو يشرح كيفية الاستفادة من خدمة تيسير وكذلك كيفية تقسيط الفواتير المتراكمة على العميل، أو إلغاء الاشتراك في خدمة تيسير، وذلك من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء.

تحديث: إصدار فواتير الكهرباء للمشتركين في المملكة العربية السعودية عن شهر سبتمبر، حيث قدمت الشركة خدمة إعلام صدور الفواتير عبر إرسال رقم الحساب إلى رقم 500120 لاستلام رسالة نصية بإشعار صدور الفواتير مما يسهل خدمة استعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب .

تحديث: توفر الشركة السعودية للكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر فبراير من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث تتيح الشركة خدمة الاستفسار عن الفواتير أو حساب القيمة المتوقعة من خلال خدمة حاسبتي الكهرباء.