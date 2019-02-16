توقع صرف المساعدة المقطوعة واللوائح المنظمة لها وأهم شروط الحصول عليها

توقع صرف المساعدة المقطوعة من أكثر ما يبحث عنه السعوديون، كما يبحثون أيضاً عن تساؤلات أخرى عديدة مثل كيف أعرف حالتي في المساعدة المقطوعة، حيث يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية صرف المساعدات المقطوعة التي تُقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة، فالمساعدة المقطوعة هي عبارة عن مبلغ مالي يُقدم كدعم مرة واحدة فقط للأسر الأكثر إحتياجاً بالمملكة؛ لمواجهة الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها السعودية تحقيقاً لرؤية المملكة لعام 2030، وحول توقع صرف المساعدة المقطوعة موضوعنا اليوم.

المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة عبارة عن برنامج يتم من خلاله تقديم إعانة مالية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة بهدف تحسين ظروف الحياة اليومية، ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الدعم التي يقدمها برنامج الضمان الإجتماعي بالمملكة، ومن باب التيسير على المواطنين اتاحت الحكومة التقديم على المساعده المقطوعه الكترونيا.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، أنها قامت بإيداع بعض المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان الإجتماعي، وذلك تزامناً مع صرف المساعدة المقطوعة للشهر الحالي، وقامت الوزارة بصرف هذه الدفعة للمستفيدين الذين قدموا طلباتهم من يوم 10 رمضان لعام 1438.

كما قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بصرف المساعدة المقطوعة الخاصة بمستفيدي دفعة شهر ربيع الأول، وأوضحت الوزارة أنه تم صرف هذه الدفعة للمستفيدين الذين قاموا بإستكمال أوراقهم بدءً من العاشر من رمضان لعام 1438.

وأكد وكيل الوزارة المسئول عن برنامج الضمان الإجتماعي (الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي) على أن الوزارة قامت بإيداع حوالي 501.176.668 مليون ريال سعودي فى الحسابات الخاصة بمستفيدي المساعدات المقطوعة لعام 1440 لدفعة شهر ربيع الأول 1440، وأشار إلى أن هذه الدفعة إشتملت على نحو 37.166 مستفيد مسجل في الوزارة.

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعض اللوائح المنظمة الخاصة بصرف المساعدة المقطوعة، وهذه اللوائح هي:

يتم صرف المساعدة المقطوعة للمستفيد وفقاً لمجموعة الإجراءات والضوابط الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي مثل الدخل، والعمالة، وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى السجلات التجارية الخاصة بالمُتقدم.

لا توجد علاقة لوكالة الضمان الإجتماعي بديون المتقدم، ولذلك لا تنظر الوكالة إلى الطلبات الخاصة بالديون.

يتم بحث جميع الجوانب المادية والإجتماعية للمتقدم، مع ضرورة الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة للصرف بشكل إلكتروني.

يُمكن صرف المساعدة المقطوعة لجميع المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي كل عام للمستفيدين الذين لا يمتلكون دخل غير معاش الضمان.

يُمكن التقديم على المساعدة المقطوعة للمُقدمين الذين يعانوا من عجز مؤقت.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

ألا يكون عمر المُتقدم أقل من 35 عام.

عدم إمتلاك المستفيد سجلات تجارية

أن يكون المُتقدم من الأسر محدودة الدخل.

إن كان لديكم اي استفسارات حول توقع صرف المساعدة المقطوعة يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات، وسنجيب عليكم بإذن الله.