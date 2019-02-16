السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دور تدريبية في تنمية علوم القرآن الكريم



الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، دورة التنمية العلمية السادسة المختصة في علوم القرآن الكريم، وذلك ضمن البرامج المصاحبة لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده "للبنين والبنات" في دورتها الــ "21 " التي تخدم المجتمع القرآني.

وقدم الدورة في يومها الأول رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن فرج الجهني، بمشاركة 24 متدرباً من حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات علوم القرآن من مختلف الجامعات بمنطقة الرياض .

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين إلى تشجيع البحث العلمي في علوم القرآن الكريم والقراءات، كما تسهم في تحفيز حفظة كتاب الله تعالى نحو تدبره وتأمل آياته، كما تهدف الدورة إلى ربط المجتمع بكلام الله تعالى تدبراً وتفسيراً وتلاوة، سعياً إلى التمسك بأحكامه والسير على منهاجه.

يذكر أن هذه الدورات يشارك في تقديمها نخبة من المختصين في مجال الدراسات القرآنية وعلوم القراءات، بمتابعة وإشراف من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

// انتهى //

20:57ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم ، دورة التنمية العلمية السادسة المختصة في علوم القرآن الكريم، وذلك ضمن البرامج المصاحبة لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده "للبنين والبنات" في دورتها الــ "21 " التي تخدم المجتمع القرآني.وقدم الدورة في يومها الأول رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن فرج الجهني، بمشاركة 24 متدرباً من حملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات علوم القرآن من مختلف الجامعات بمنطقة الرياض .وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين إلى تشجيع البحث العلمي في علوم القرآن الكريم والقراءات، كما تسهم في تحفيز حفظة كتاب الله تعالى نحو تدبره وتأمل آياته، كما تهدف الدورة إلى ربط المجتمع بكلام الله تعالى تدبراً وتفسيراً وتلاوة، سعياً إلى التمسك بأحكامه والسير على منهاجه.يذكر أن هذه الدورات يشارك في تقديمها نخبة من المختصين في مجال الدراسات القرآنية وعلوم القراءات، بمتابعة وإشراف من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .// انتهى //20:57ت م0112

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