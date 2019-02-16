السعودية | 26146 مستفيداً من الخدمات الصحية التي تقدمها جمعية عناية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:43 مساءً, 16 فبراير 2019 م
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أصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨ و الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الجمعة، و كان من أبرز ما تضمنه التقرير الإعلان عن الرقم ٢٦١٤٦ وهو يمثل عدد المستفيدين من الخدمات الصحية، و قد اشتمل التقرير على إنجازات و أرقام متميزة منها حصول الجمعية على شهادة التميز الأوروبي (ملتزمون بالتميز) كما كان من أبرز الأرقام التي أظهرها التقرير النمو المتزايد لأعداد المستفيدين بنسبة ٣٠% عن عام ٢٠١٧م، كما اشتمل التقرير على أعداد المتطوعين و المتطوعات و الذي بلغ ١٦٣٩ و قدمت إدارة التطوع من خلالهم ٩١ نشاطاً تطوعياً، وأكدت الجمعية أن التقرير مطابقاً لمعايير نظام حوكمة الجمعيات(مكين) و ذكرت بأن التقرير المحاسبي سيكون متوفراً على موقعها الإلكتروني عند صدوره قريباً، هذا وقد كان للتقرير أثراً إيجابياً لدى شركاء الجمعية مما يدل على حرص إدارة الجمعية لتحقيق تطلعات الشركاء و التميز في كافة المجالات و الخدمات التي تقدمها.
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