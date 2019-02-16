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شكرا لقرائتكم ضبط مصنع للخمور يحوي أكثر من 3000 لتر في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير
أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة، عن اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة.
ويحتوي المصنع على 11 برميلًا سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادة المخمرة، حيث تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.
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