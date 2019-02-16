شكرا لقرائتكم المملكة بدأت طريقها نحو الاكتفاء الذاتي عسكريًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة

أكدت مجلة ديفينس نيوز الأميركية، أن المملكة بدأت بشكل فعلي في خطتها الرامية لتوطين الصناعات العسكرية الخاص بالجيش السعودي داخل أراضيها، ومن ثم تقليل نسبة المستورد منها.

وأشارت المجلة الأميركية، إلى أن الطموحات السعودية لصناعة دفاع محلية هي بالتأكيد طموحة، مؤكدة أنها بدأت بالفعل بفضل كونها جزءًا أصيلًا من رؤية 2030 الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأعوام القليلة الماضية.

وفي الشهر الماضي، كشفت المملكة النقاب عن خطة واسعة لتطوير البنية التحتية والصناعة في جميع أنحاء البلاد، والتي من بينها قطاع الدفاع والصناعات العسكرية.

ومن المتوقع أن يتجاوز هذا البرنامج أكثر من 426 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، كما أنه يخلق 1.6 مليون وظيفة.

وأوضحت ديفينس نيوز أن المملكة أعادت تنظيم القطاع الحكومي لتحسين إدارة نمو صناعة الدفاع المحلية، ففي مايو 2017، أقامت الدولة شركة الدفاع السعودية المملوكة للدولة، والتي تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية، كما تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنسيق عمليات شراء الأسلحة، بالإضافة إلى البحث والتطوير مع التركيز على المصادر المحلية.

وقال مصدر عسكري: “لا شك أن صناعة الدفاع الإقليمية أصبحت على دراية تامة بأهمية بناء وتطوير معداتها العسكرية الخاصة للتحرر من القيود الدولية”.

وأضاف: “إن السعوديين يقومون بتنويع وضعهم الاقتصادي؛ حتى لا يظلوا يعتمدون على النفط ولديهم قاعدة صناعية لمختلف القطاعات المدنية والعسكرية؛ لتوفير احتياجات قواتهم المسلحة ووكالات الأمن وجعل بلادهم أكثر اكتفاءً ذاتيًّا”.



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