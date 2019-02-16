شكرا لقرائتكم عطلة رسمية في إسلام آباد لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد، الاثنين، عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد؛ بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى البلاد.

وقال وزير الإعلام، فؤاد شودري بحسب شبكة “جيو نيوز” الباكستانية: إن جميع المكاتب التابعة للحكومة الاتحادية والواقعة بشارع الدستور بالعاصمة الباكستانية ستظل مغلقة في الـ18 من فبراير الجاري، فيما عدا الموظفين الضروريين التابعين لوزارات معينة.

ويزور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باكستان يوم غد الأحد الموافق يوم 17 فبراير.

وسيلتقي ولي العهد برئيس الوزراء وبرئيس الشيوخ الباكستاني وبرئيس أركان الجيش الباكستاني في القصر الرئاسي، فيما سيتم خلال الزيارة تكريم ولي العهد بالوسام المدني الباكستاني، حسبما أعلنت صحيفة جنك الباكستانية.

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تترقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ستبدأ غدًا وتستمر يومين.



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