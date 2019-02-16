شكرا لقرائتكم الأحوال تقدر ظروف المواطن وتسمح بتفويض الآخرين لإنهاء 7 إجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن الشخص من تفويض مواطن آخر لإنهاء إجراءاته نيابة عنه، عبر أبشر.

ولفتت الأحوال إلى أنها تقدر ظروف المواطنين، والآن يمكن تفويض الآخرين لإنهاء عدد من الخدمات، منها استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد واستلام سجل أسرة، وأيضًا التبليغ عن واقعة ميلاد أو زواج أو طلاق أو وفاة.

كما يمكن الآن عبر خدمة التفويض تعديل المهنة واستلام برنت واستلام إشعارات التعديل.



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