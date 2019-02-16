شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,500 كرتون تمر في مديريات مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 4,500 كرون تمر في مديريات رغوان, ومجزر, ومدغل بمحافظة مأرب، يستفيد منها 27,000 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.



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