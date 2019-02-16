الان تتابع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب كورونا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات لقيت حالتان مصرعهما بسبب الإصابة بفيروس كورونا “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في وادي الدواسر، وخميس مشيط خلال الـ24 ساعة الماضية. و أعلنت مصادر طبية تعافي 6 حالات،فيما بلغ إجمالي المنومين 26 حالة بمستشفيات في جميع أنحاء المملكة مع وجود 6 حالات آخرى معزولة بالمنزل . ويذكر أنه تم تسجيل وفاة حالتين أخريين الأسبوع الماضي وبهذا يصبح عدد الوفيات بالفيروس إلى 775 شخصا من منذ ظهور المرض بالمملكة في عام 2012م.

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