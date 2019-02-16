طريقة تقديم شكوي حساب المواطن 1440 أو الاعتراض على القيمة المُستحقة فبراير 2019

ننشر طريقة تقديم شكوي حساب المواطن 1440 أو طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن السعودي على الدفعة الخامسة عشر فبراير 2019، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين في حساب المواطن، حيث أعلن برنامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية تقديم شكوي حساب المواطن علي قيمة الاستحقاق، وكذلك تقديم اعتراض علي نتائج اختبارات الأهلية في حال كان المتقدم غير مؤهل للحصول علي دعم البرنامج، وهنا تم التفرقة بين الحالتين في الخطوات الخاصة بتقديم الاعتراض، ومن خلال نجوم مصرية نوفر طريقة تقديم الاعتراض والشكوي علي حساب المواطن، ورابط التسجيل في حساب المواطن الرسمي لكي يتمكن المواطن الغير مستفيد من الدفعات السابقة من الحصول على دعم البرنامج بعد التسجيل وفق طريقة التسجيل في حساب المواطن المُحددة رسمياً، ووسط متابعة مستمرة لأخر أخبار حساب المواطن اليوم.

طريقة تقديم شكوي حساب المواطن 1440

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن أنه في حال تم الإعلان عن أسماء المقبولين للحصول علي مبالغ الدعم من البرنامج الحكومي، وكنت ترغب في تقديم شكوي علي قيمة الاستحقاق، فقد أتاح البرنامج إمكانية تقديم الشكاوى من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وهنا نوه برنامج حساب المواطن عن ضرورة القيام بعدد من الخطوات السابقة علي تقديم شكوي حساب المواطن 1439، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط التالية:

تأكد من تطابق المبلغ المستحق الموجود في حسابك الشخصي علي موقع البرنامج مع المبلغ المودع في حسابك البنكي.

التأكد من قيمة الاستحقاق عن طريق حاسبة حساب المواطن التقديرية.

تأكد من المبلغ الناتج من الحاسبة التقديرية مع المودع في حسابك البنكي.

التأكد من أهلية استحقاق كافة التابعين في كان هناك تابعين لك.

وبعد إتمام الخطوات السابقة علي الاعتراض وتطبيق طريقة تقديم شكوي حساب المواطن بالخطوات السابقة، وكانت لديك الرغبة في تقديم الشكوي، فعليك الدخول إلي بوابة حساب المواطن الرسمية، والضغط علي أيقونة الشكوي، وإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسوف يقوم برنامج حساب المواطن بالتعامل مع الطلب المقدم منك، ويعطي البرنامج فترة سماح لتقديم اعتراض يمتد لمدة 90 يوماً، وعند قبول الطلب، يتم تعويض المعترض عن الدورة التي رفع الشكوي عنها.

بوابة حساب المواطن الرسمية.

تقديم اعتراض علي نتائج الأهلية

في حال كانت نتيجة اختبار الأهلية تفيد بعدم التأهل للحصول علي مبالغ دعم حساب المواطن، قم بالدخول إلي بوابة حساب المواطن الإلكترونية للتعرف علي أسباب عدم التأهل، ويتيح البرنامج فترة سماح لمدة 90 يوماً من بعد الإعلان، وعند الرغبة في تقديم الاعتراض، فعليك اتباع طريقة تقديم شكوي حساب المواطن أو اعتراض علي نتائج الأهلية وفقاً لـ شروط حساب المواطن من خلال النقاط التالية:

دخول بوابة حساب المواطن الرسمية.

قم باختيار قائمة دراسة الأهلية المتعلقة بنتيجة الأهلية للتعرف علي أسباب عدم التأهل من خلا أيقونة أسباب عدم أهلية العائل.

وفي حال كان لديك رغبة في الاعتراض علي حساب المواطن، فعليك الضغط علي أيقونة تقديم اعتراض.

أدخل البيانات المطلوبة حتي يتم النظر لحالتك.

وهنا أعفي برنامج حساب المواطن تقديم مستندات للتسهيل علي المعترضين علي عدم الأهلية، ولكن ماذا عن نتيجة تقديم اعتراض حساب المواطن، بعد القيام بالخطوات الخاصة بـ طريقة اعتراض حساب المواطن، وهنا لا تخرج النتيجة عن أحد أمرين وهما:

قبول الاعتراض؛ يتم حصول المعترض علي مستحقاته بأثر رجعي يصل لمدة أقصاها 5 أشهر. رفض الاعتراض؛ عند رفض الاعتراض من قبل البرنامج، فقد أتاح البرنامج تقديم اعتراض أخر، وهكذا حتي يتم قبول طلبك، أو تنتهي فترة السماح المحددة بثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها ولم يتم قبول الطلب، فبإمكانك الولوج إلي بوابة حساب المواطن الرسمية من أجل التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد، والدخول إلي اختبارات الأهلية مرة أخري، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق يمكنكم تقديم الاعتراض أو الشكوي بعد تطبيق طريقة تقديم شكوي حساب المواطن السعودي ، كما يمكنكم الاتصال بـ (رقم حساب المواطن للشكاوى) من خلال موقع نجوم مصرية.

حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر يناير 2019

بعد أن تم الإعلان عن إيداع حساب المواطن لمبالغ الدعم المستحقة للمواطنين المسجلين في البرنامج المكتملة طلباتهم للاستفادة من مبلغ حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر في تاريخ 10 يناير 2019، فقد أعلن البرنامج عن بدء استقباله لطلبات الشكاوى الخاصة بقيمة الاستحقاق، وذلك للمواطنين الواردة أسماؤهم ضمن المقبولين للحصول علي مبالغ الدفعة الرابعة عشر من البرنامج، ويتم تقديم الشكوى من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وقد وجه البرنامج الدعوة لمن يرغب في تقديم شكوي، أن يقوم باتباع طريقة تقديم شكوي حساب المواطن المعلن عنها واستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتحقق من قيمة الاستحقاق أولاً.

رابط تقديم شكوي حساب المواطن السعودي

تحديث 16 فبراير 2019: أعلن برنامج حساب المواطن الآن من خلال حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن البدء رسمياً في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق ضمن الدفعة الخامسة عشر فبراير 2019، ويتم تقديم اعتراض حساب المواطن من خلال اتباع رابط موقع حساب المواطن الرسمي المرفق.

حساب المواطن السعودي