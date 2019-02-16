الاستعلام عن حركة النقل تحديث البيانات للمعلمين .. لطيفة الدليهان .. الآن رابط موقع نظام نور...

الاستعلام عن حركة النقل تحديث البيانات، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة:عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي، وتسود حالة من القلق بين المعلمين الذين تقدموا بطلباتهم للنقل، وذلك لتقليل الاغتراب قدر الإمكان ولم الشمل للعديد من الأسر السعودية، وقد صرح العيصمي وأضاف إلى تصريحه السابق: أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS بنتيجة الحركة لمن تقدموا بها من المعلمين والمعلمات، هذا بالإضافة لإعلان النتيجة عبر نظام نور للمعلمين، وذلك من خلال الرابط الرسمي. حركة النقل الداخلي 1440 إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور الدليل اإلرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي التفاصيل من خلال الرابط التالي: ادخال الرغبات – لم الشمل حركة النقل الخارجى تحديث بيانات الاستعلام عن حركة النقل تحديث البيانات والجدول الزمنى لمتابعة تحديث البيانات لحركة النقل الاستعلام عن حركة النقل الداخلي والتنبيهات حول الحركة سوف تستبعد الوزارة من كانت حالته ليس علي رأس عمله بسبب الإيفاد أو الإجازات بأنواعها أو الإعارة أو التكليف، إلي أخره، مع العلم بأنه سيتم أخذ رأي الإدارات المنتسبون إليها لتأكيد الحالة مع بدء العام الدراسي الجديد والتأكد منها.

من يتم نقله ضمن حركة النقل الداخلي 1439 ، ولم يقم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً من بدء العام الدراسي، فسيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم مهما كان السبب وراء عدم المباشرة.

، ولم يقم بمباشرة العمل خلال 15 يوماً من بدء العام الدراسي، فسيتم التعامل معه وفق النظام وسيفقد سنة التقديم مهما كان السبب وراء عدم المباشرة. ليس هناك عدولاً عن الحركة بعد صدورها، وذلك لإتاحة فرصة الانسحاب من الحركة سابقاً لمدة 10 أيام عبر نظام نور للمعلمين المركزي.

في حال وجود خطأ في بيانات المعلم وثبوت ذلك الخطأ لدي الوزارة بعد أن تصدر نتائج حركة النقل، فسيترتب علي ذلك إلغاء النقل، إلي جانب عدم التعويض بمن بعده وفق التعميم الوزاري، إلي جانب محاسبة المتسبب في ذلك.

ليس هناك حركة إلحاقية بعد إعلان نتائج النقل الخارجي.

سيتم اعتمادها وتبليغها لإدارات التعليم بالمملكة بتاريخ 7رمضان 1439هـ، وهنا ينبغي علي المنقولين المتابعة مع الإدارات التي يتبعونها بعد هذا الموعد، وسوف يتم اعتماد الترتيب الافتراضي للشرائح داخل القطاع الذي سيتم النقل إليه. حركة النقل الداخلي 1440 عبر موقع نور عبر الخطوات التالية: حركة النقل الخارجي تحديث بيانات الاستعلام عن حركة النقل تحديث البيانات الاستعلام عن حركة النقل تحديث البيانات التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019 ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم الجدول الزمنى لتحديث بيانات حركة النقل حالات فقدان سنة التقديم محددة تتمثل يتم فقدان سنة التقديم في حالة تحقق النقل علي الرغبة الأولي.

يتم فقدان سنة التقديم عند عدم تفعيل الطلب للعام الحالي، ويتم ذلك من خلال الموافقة عبر نظام نور وذلك بشرط قبل إغلاق النظام.

يتم فقدان سنة التقديم في حال تم إزالته وحذف جميع الرغبات من النظام.

يتم فقدان سنة التقديم في حال تم تغيير الرغبة الأولي فقط والتي تم إقرارها في العام السابق.

يتم فقدان سنة التقديم وذلك في حالة صدر قرار بالنقل من جانب اللجنة الخاصة بالظروف الخاصة علي رغبته الأولي

يتم فقدان سنة التقديم عند صدور قرار موافقة له علي التحويل إلي العمل الإداري، ويتم إتاحة تسجيل رغبة واحدة أو أكثر بحد أقصى 20 رغبة، ولا يُمنع أي موظف شاغل لوظيفة تعليمية بما في ذلك أصحاب القضايا، من التقديم علي حركة النقل الخارجي ، ويتم تدوين حالته في نظام نور في خانة حالة المعلم المتوقعة عند بدء العام الدراسي، ولا يجوز المطالبة بالدخول إلي الحركة بعد إغلاق النظام الإلكتروني عبر موقع نور. إدخال الأداء الوظيفي في نظام نور الشروط والضوابط فمن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أضافت بعض الصلاحيات لقادة المدارس بالمملكة العربية السعودية في برنامج نظام نور من أجل سرعة وإتمام حركة النقل الخارجي، فقد أضافت الوزارة صلاحية لقائد المدرسة، حيث يستطيع قائد المدرسة من خلالها تعديل درجة الأداء الوظيفي للمعلمين من حسابه، هذا وقد أكدت شؤون المعلمين بوزارة التعليم السعودي أنه إذا وجدت درجة الأداء الوظيفي فارغة، فهذا يعني أن لهذا لمعلم درجة معتمدة من قبل قائد المدرسة، وهذه الدرجة لم تعتمد من قبل مدير المكتب وتم اعتماد الدرجات من الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد تم إتاحة إدخال الأداء الوظيفي للعام الدراسي السابق عند القائد حالياً، وذلك بشرط من ليس له أداء العام السابق. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه قد تم إتاحة رغبات النقل لدى المشرف، وأيضا قد تم إتاحة رغبات النقل لدى قائد الروضة والمعلمات في روضة

هذا وقد أوضحت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة بخصوص الأداء الوظيفي بأن المعلم الذي ليس له تقييم أداء وظيفي سابق في النظام، وكانت القيمة للأداء (صفرا) فيتم تعديلها إلى (٦٠) وهي متاحة في الوقت الحالي عند شؤون المعلمين في الإدارة، وسيتم لاحقاً إتاحتها عند قائد المدرسة وسيتم إبلاغ المعلمين بذلك بعد الانتهاء . الاستعلام عن حركة النقل الداخلي الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

أما بخصوص المعلم الذي لديه أداء وظيفي سابق، ولم يظهر أداءه الوظيفي، حيث تكون الخانة غير متاحة، وسبب ذلك يرجع لعدم اعتماد مدير مكتب التعليم، وهؤلاء المعلمين تم حصرهم، وجاري اعتماد الأداء لهم، وسيتم إبلاغهم بذلك، أما بخصوص المعلم الجديد أو المعلم في مدرسة أهلية سابقا وتم تعيينه هذا العام، فقد تم رصد الأداء الوظيفي له بشكل تلقائي (٦٠)، كما تم أيضًا إضافة سبب الغياب سواء كان (مرضي ناتج عن تنويم في حكومي) في نوع الغياب بعذر للمعلمين والمعلمات. طريقة طباعة الأداء الوظيفي للعام السابق والحالي من نظام نور

نظام نور لتحديث البيانات نظام نور لتحديث البيانات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص، وشرح مفصل بالصور من أجل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات عبر رابط نور الإلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنور واتباع الخطوات التي تظهر بعد دخول الرابط. رابط نظام نور لتحديث البيانات الرابط الرسمي لنور الالكتروني لتحديث البيانات للوظائف التعليمية إدخال الأداء الوظيفي في نظام نور والغياب المستثنى أما بخصوص الغياب المستثنى من الاحتساب في حركة النقل، فسيتم حذفه تلقائيًا من قبل الوزارة الاضطرارية، عدة الوفاة، الوضع، المرضية في حالات التنويم في مستشفى حكومي ومن كان لديه أداء سابق وتم تعديله إلى 60، تتم المعالجة من مكاتب التعليم وقادة المدارس وتم تعديل مرحلة المؤهل لمعلمي كليات المعلمين في نظام نور وتعديلها للمرحلة الابتدائية فقط.

واستثنت وزارة التعليم شاغلي الوظائف التعليمية من عنصر مفاضلة سنة التقديم لمن تجاوزت خدماتهم أكثر من ٢٠ عامًا، ستتم آليًا من الوزارة دون الحاجة لعمل استمارات خاصة للاستفادة منها ولمرة واحدة، ويمكن تقديم طلب نقل بالظروف الخاصة بالتزامن مع التقديم بالحركة ولا يستبعد الطلب إلا إذا صدرت موافقة الظروف قبل ٨-٨-١٤٣٨هـ.علماً أن النظام متاح للتسجيل حالياً حتى 2/7/1438 هـ. أعتمد معالي وزير التعليم تعميم تحديث شاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور ليحل بديلا عن برنامج التكامل الذي استمر العمل به لسنوات عديدة، كما نص التعميم على مراجعة تأثير استخدام برنامج نور على نتيجة الحركة ورفع تقرير نهائي عن ذلك بعد الانتهاء. لدخول موقع نظام نور من خلال الرابط التالي: أدلة المستخدمين في نظام الإدارة التربوية الموحد ” نور”

سنسلط الضوء في هذا الموضوع على طريقة تحديث البيانات في برنامج نور بخطوات سهلة ومبسطة تساعد طالبي النقل الخارجي في سرعة تحديث بياناتهم وصحتها، علما أن تحديث البيانات في نور هو المرحلة الأولى من مراحل حركة النقل الخارجي التي بدأت من الفترة من 19-3-1438 وحتى 21-4-1438، وسيتم بعدها الإعلان عن المرحلة الثانية والخاصة بتنظيمات الحركة و قانونها و آلية المفاضلة المعتمدة في الحركة، تتم عملية تحديث البيانات عبر ثلاث مراحل أساسية. أولا: عن طريق المعلم (المعلمة) : عن طريق حساب المعلم/ة أولا

ثم من حساب قائد/ة المدرسة

تفتح صفحة جديدة يضغط على ( لإضافة طلب تعديل بيانات أنقر هنا )

ستظهر البيانات الحالية في نور في المربع الأيمن (المعلومات الحالية) ،، عند وجود أخطاء فقم بالتعديل على البيان الخاطئ فقط من المربع الأيسر (المعلومات الجديدة).

اضغط ( حفظ )

سيطلب منك إضافة ما يثبت صحة البيانات الجديدة، اضغط (إضافة مرفق)

اضغط (تحميل) لتحديد الملف المطلوب تحديده من جهازك.

بعد اكتمال تحميل الملفات اضغط ( حفظ )

بعد الانتهاء من تصحيح البيانات الخاطئة اضغط ( لاعتماد طلب تعديل البيانات اضغط هنا) حتى تتمكن من إرسال الطلب لقائد المدرسة.

ستظهر رسالة تأكيد، اضغط ( نعم )

ستظهر لك رسالة تفيد بإرسال الطلب…

إدخال الأداء الوظيفي في نظام نور

ثانيا: من حساب قائد (قائدة) المدرسة :

اضغط ( لعرض طلبات تعديل البيانات ، انقر هنا )

اضغط ( بحث )

يمكنك اعتماد طلب تعديل البيانات المرفوعة مباشرة أو رفعها بالضغط على ( اعتماد) أو ( رفض)

يمكنك الدخول لبيانات الطلب قبل اعتماده ومشاهدة الوثائق وتفاصيل الطلب بالضغط على رقم السجل المدني للمعلم ثم اعتماده



هنا تكون انتهت عملية تحديث البيانات الخاطئة والناقصة في موقع نور.

ومن الجدير بالذكر بأن نظام نور يشكل يعمل على ربط كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإدارات تعليمية، وذلك بهدف تسهيل القيام بالإجراءات الإدارية والتعليمية من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية.

ويعتبر موقع نظام نور من أكبر المواقع العربية المختصة بالشئون التعليمية، الخاصة بالطالب والمعلم، تلتزم فيه وزارة التربية والتعليم السعودية بالشروط والمعايير، والدقة والسرعة، واتباع أحدث النظم التكنولوجية.

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وهذا يتماشى مع التوجه والرؤية الطموحة بأن تكون الاختبارات التي يقدمها مركز “قياس” تتم عبر الحاسب الآلي وبشكل إلكتروني أو رقمي، كما أن هناك فوائد غير منظورة، منها تحليل البيانات والوصول إلى معارف غير منظورة لدعم اتخاذ القرار أو باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي.

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