شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يتفقد ميدان الهجن والفروسية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

قام نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز اليوم, بزيارة تفقدية لميدان الهجن بالمنطقة.

وفور وصوله، للميدان تابع شوط الحقائق، بمسافة 4 كيلو مترات.

بعد ذلك أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه فلماً وثائقياً عن بداية الميدان ومراحل تطوره.

عقب ذلك ألقى عضو الاتحاد السعودي محمد بن علي أبو ساق، كلمة نوه خلال بمتابعة واهتمام أمير المنطقة، وسمو نائبه للمناسبات الرياضية في المنطقة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص.

من جانبه رفع أمين عام فروسية وهجن نجران محمد مهدي غشام، في كلمته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده على اهتمامهما ورعايتهما لرياضة الهجن في مناطق المملكة ومنها منطقة نجران.

بعدها كرّم نائب أمير المنطقة، الفائزين في أشواط سباقات الهجن، كما تسلّم سموه هدايا تذكارية من مجلس وأعضاء وإدارة وملاك الهجن بالمنطقة، وهدية من الاتحاد السعودي للهجن قدمها عضو الاتحاد محمد بن علي أبو ساق.

وشرّف نائب أمير منطقة نجران، سباق ميدان فروسية نجران بتصلال، على جائزة سموه التقديرية، التي خصص لها شوط لجياد الإنتاج مواليد 2016م "مفتوح"، ومسافته 1600 متر.

وألقى أمين فروسية وهجن نجران كلمة استعرض فيها المشروعات التي سخرت القيادة الرشيدة لتطوير وتحسين ميدان السباق المتضمنة أعمال السفلتة للإسطبلات، وأرصفة وإنارة الطرق وتهيئة المواقف، مثمناً زيارة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز التفقدية لميدان الفروسية بالمنطقة التي تمثل دعماً وحافزاً لهذه الرياضة العربية الأصيلة، وتلمساً للاحتياجات الميدان، وتشجيعاً للملاك والمحبين لهذه الرياضة.

عقب ذلك سلّم الفائزين بالمراكز الأولى في السباق الجوائز، موجهاً بتخصيص سباق سنوي للفروسية، وسباق للهجن على جائزة سموه التقديرية.