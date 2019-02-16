شكرا لقرائتكم خبر عن «فيصل الطائف» يحصد المركز الأول على مستوى المملكة في «التطوع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بمناسبة حصوله على جائزة التطوع الصحي على مستوى الصحة لتميزه في مجال التطوع الصحي بعد إطلاقه 333 مبادرة وبلغ عدد المتطوعين 3515 متطوعاً، بينما بلغ عدد الساعات 11140 ساعةً ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

من جهته أكد مدير مجمع الملك فيصل الأخصائي أول مبارك اليامي أن الجائزة ستكون دافعاً للمجمع في مواصلة مسيرة التطوع الصحي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع توجهه نحو خدمة المجتمع، والذي يُعد عنصراً أساسياً ضمن خطته الإستراتيجية.

وقدم اليامي شكره وتقديره لوزير الصحة على دعمه المستمر للعمل التطوعي.

كما أعرب اليامي عن شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس على متابعته ودعمه لهذا المشروع الحيوي والمهم، مما مكن المجمع من الحصول على هذا التكريم والفوز بالمركز الأول، لافتا إلى أن الخدمات الصحية تحظى بكامل الدعم والرعاية من حكومتنا الرشيدة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن مجمع الملك فيصل يعد من المستشفيات المتطورة في مختلف التخصصات.

يذكر أن مجمع الملك فيصل يحتوي على المستشفى العام، وبرج النساء والولادة، بسعة 800 سرير.