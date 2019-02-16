، مدير تعليم المهد يستقبل وفدًا من خبراء تعليم اللغة الإنجليزية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من أجل تنفيذ ورش عمل تخصصية للمعلمين والمعلمات

استقبل مدير إدارة تعليم محافظة المهد محمد بن علي القحطاني، وفدًا من خبراء تعليم اللغة الإنجليزية، في إطار التعاون والشراكة بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة التعليم، لتنفيذ ورش عمل تخصصية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، بحضور مشرف العموم بالوزارة عبدالرحمن الفريح، وذلك في المركز الحضاري بالمهد.

يأتي ذلك ضمن اختيار "تعليم المهد" لتنظيم ورشة عمل تدريبية لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية، تشمل 100 معلم ومعلمة، وذلك في المركز الحضاري بالمهد يومي الأحد والاثنين 12-13جمادى الآخرة وينفذها خبراء من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعقد الورشة في قاعتين منفصلتين من دون ربط لمجموعتين من المعلمين والمعلمات "50 بنين و50 بنات"، وتستمر لمدة يومين.

وأوضح مدير إدارة التعليم بالمهد محمد بن علي القحطاني أن ورشة العمل تستهدف تدريب 100 معلم ومعلمة على استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة الإنجليزية والتفكير الإبداعي وتحفيز الطلاب على تعليم اللغة الإنجليزية وزيادة الحصيلة اللغوية للطلاب.