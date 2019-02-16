، سكان "مرقنة ميسان": نطالب بسفلتة طريق منذ 40 عامًا دون جدوى! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: "البلدية" استبعدت قريتنا من المخطط الإقليمي

طالب أهالي قرية مرقنة التابعة لمحافظة ميسان بإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى قريتهم البالغ طوله 6 كيلومترات، إذ يفتقر للسفلتة منذ 40 عامًا على الرغم من الوعود المتكررة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365": "نعاني نحن أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة بسبب سوء الطريق المؤدي لقريتنا والذي يبلغ طوله 6 كيلومترات لوعورته خصوصًا بعد هطول الأمطار، ومنذ 40 عامًا والطريق الترابي كما هو لم يتم سفلتته على الرغم من مطالباتنا لدى الجهات المختصة والتي لم تبدِ أي تجاوب معنا على مر الـ 40 عامًا مضت".

وأشار الأهالي إلى أن بلدية محافظة ميسان وعدتهم بسفلتة كيلو ونصف من الطريق، إلا أنها لم تفِ بوعودها، بحجة أن القرية ليست مدرجة ضمن المخطط الإقليمي للمحافظة، على حد تعبيرهم.

ولايزال أهالي قرية مرقنة يناشدون المسؤولين إيجاد حل لتلك المشكلة ومحاسبة المقصرين ومن كان السبب في استبعاد قريتهم من المخطط الإقليمي، وإنهاء معاناة أكثر من 100 أسرة خلف ذلك الطريق الترابي.