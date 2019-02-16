، 7 حالات اختناق منها 3 خطيرة نتيجة اندلاع حريق في شقة بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني سيطر على النيران

أُصيب 7 أشخاصبحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي المروة بمحافظة جدة، بينهم ثلاث حالات خطيرة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد وقع الحادث مساء اليوم، وتمت السيطرة عليه من قِبل فِرق الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمربالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد لـ"الخليج 365" أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا مساء اليوم عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني محمد الشهري بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.

وأضاف أبو زيد بأنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل 7 حالات، ثلاث خطيرة إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، نُقلوا إلى مستشفى الجدعاني، و4 حالات متوسطة إلى مستشفى الملك فهد العام.