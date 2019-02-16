، معهد الفيصل للاعتدال ينظّم دورة عن الأمن الفكري.. غداً ،

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تبدأ، يوم غدٍ الأحد، دورة الأمن الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي ينظمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من الرابعة والنصف وحتى السابعة مساءً، ويقدمها محمد السحيمي عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز.
تتناول الدورة الكثير من المحاور المهمة؛ منها: التعريف بمفهوم الأمن الفكري وآلياته، وأبرز الجهات والمنظمات المؤثرة فيه، بالإضافة إلى أساليب التأثير الإعلامية المستخدمة تجاه الوطن، وكيفية التعامل معها، وغيرها من المحاور المهمة في ذلك الموضوع.
وتعد تلك الدورة إحدى الفعاليات التي يقدمها معهد الاعتدال للمجتمع؛ لتعزيز ثقافة الاعتدال الفكري والسلوكي، والتي اعتمدها في خطته الجديدة بعد قرار تحويله إلى معهد أكاديمي مطلع العام الحالي.
من جانبه، قال عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، إنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للدورة بعد الإعلان عنها بأيام، حيث توافد المهتمون من كلا الجنسين على تسجيل بياناتهم مبكراً، ووصل عدد المسجلين بالدورة إلى ٤٠٠ متدرب ومتدربة، ولأهمية الموضوع ورغبةً من المعهد في أن تعمّ الفائدة، فقد تم عمل الترتيبات اللازمة لقبول أكبر عدد ممكن من المسجلين، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الدورات والفعاليات سيعلن المعهد عنها لاحقاً.
معهد الفيصل للاعتدال ينظّم دورة عن الأمن الفكري.. غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
تبدأ، يوم غدٍ الأحد، دورة الأمن الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي ينظمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من الرابعة والنصف وحتى السابعة مساءً، ويقدمها محمد السحيمي عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز.
تتناول الدورة الكثير من المحاور المهمة؛ منها: التعريف بمفهوم الأمن الفكري وآلياته، وأبرز الجهات والمنظمات المؤثرة فيه، بالإضافة إلى أساليب التأثير الإعلامية المستخدمة تجاه الوطن، وكيفية التعامل معها، وغيرها من المحاور المهمة في ذلك الموضوع.
وتعد تلك الدورة إحدى الفعاليات التي يقدمها معهد الاعتدال للمجتمع؛ لتعزيز ثقافة الاعتدال الفكري والسلوكي، والتي اعتمدها في خطته الجديدة بعد قرار تحويله إلى معهد أكاديمي مطلع العام الحالي.
من جانبه، قال عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، إنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للدورة بعد الإعلان عنها بأيام، حيث توافد المهتمون من كلا الجنسين على تسجيل بياناتهم مبكراً، ووصل عدد المسجلين بالدورة إلى ٤٠٠ متدرب ومتدربة، ولأهمية الموضوع ورغبةً من المعهد في أن تعمّ الفائدة، فقد تم عمل الترتيبات اللازمة لقبول أكبر عدد ممكن من المسجلين، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الدورات والفعاليات سيعلن المعهد عنها لاحقاً.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
07:57 PM
في جامعة المؤسس بحضور 400 متدرب
تبدأ، يوم غدٍ الأحد، دورة الأمن الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي ينظمها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من الرابعة والنصف وحتى السابعة مساءً، ويقدمها محمد السحيمي عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز.
تتناول الدورة الكثير من المحاور المهمة؛ منها: التعريف بمفهوم الأمن الفكري وآلياته، وأبرز الجهات والمنظمات المؤثرة فيه، بالإضافة إلى أساليب التأثير الإعلامية المستخدمة تجاه الوطن، وكيفية التعامل معها، وغيرها من المحاور المهمة في ذلك الموضوع.
وتعد تلك الدورة إحدى الفعاليات التي يقدمها معهد الاعتدال للمجتمع؛ لتعزيز ثقافة الاعتدال الفكري والسلوكي، والتي اعتمدها في خطته الجديدة بعد قرار تحويله إلى معهد أكاديمي مطلع العام الحالي.
من جانبه، قال عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، إنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للدورة بعد الإعلان عنها بأيام، حيث توافد المهتمون من كلا الجنسين على تسجيل بياناتهم مبكراً، ووصل عدد المسجلين بالدورة إلى ٤٠٠ متدرب ومتدربة، ولأهمية الموضوع ورغبةً من المعهد في أن تعمّ الفائدة، فقد تم عمل الترتيبات اللازمة لقبول أكبر عدد ممكن من المسجلين، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الدورات والفعاليات سيعلن المعهد عنها لاحقاً.
، معهد الفيصل للاعتدال ينظّم دورة عن الأمن الفكري.. غداً ،
المصدر : الخليج 365
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