12 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية في يناير.. 6 آلاف سكنوا منازلهم

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن أن 12.8 ألف أسرة استفادوا بشكل فعلي من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج خلال الشهر الماضي، منهم 6500 أسرة سكنوا منازلهم بالفعل.

وأوضح البرنامج في تقريره لشهر يناير الذي صدر عنه اليوم أن عدد الأسر التي استفادت خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن برنامج “سكني” سيواصل جهوده لخدمة المسجلين في قائمة الوزارة وتسريع حصولهم على المسكن المناسب وتقليص فترات الانتظار.

ويوفر برنامج “سكني” عدة خيارات سكنية تشمل: (الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، وكذلك الحصول على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، وتحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم).

وكان برنامج “سكني” قد أعلن مطلع العام الجاري أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها “سكني” للعام 2019، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.

يمكن الاطلاع على الأسماء من هنا.